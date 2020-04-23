Amasya'da çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir apartmanın bodrumunda çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
23.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:44
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir apartmanın bodrumunda çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Harmanlar Mahallesi Öğretmenler Sokak'ta bulunan Hüseyin Topçu Apartmanı'nın bodrum katındaki depoda yangın çıktı.
Yangın, ihbar üzerine gelen Merzifon Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen apartman sakinlerinden 3'ü çocuk 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın sonucu binanın bodrumunda ise hasar oluştu.
Kaynak: AA