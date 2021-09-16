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Amasya'da çıkan yangın hala devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Amasya'da çıkan yangın hala devam ediyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde dün öğlen saatlerinde çıkan samanlık yangınında 10 bin balya saman ve 25 ton yem yanarak kül oldu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde dün öğlen saatlerinde çıkan samanlık yangınında 10 bin balya saman ve 25 ton yem yanarak kül oldu.

Özel bir şirkete ait olan hayvan besleme çiftliğinde samanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan yangın hala devam ediyor. Gece boyunca itfaiye ekipleri yangına müdahale etmesine rağmen yangın sabaha kadar devam etti. Yangının üzerinden 25 saat geçmesine rağmen yangın hala sönmedi.

Besi çiftliğinin sahibi Eşref Gedik, "Dün yanlış bir şeyden dolayı samanlığımız yanmıştır. 10 bin balya samanımız, 200 ton samanımız 25 ton yemimiz yanmıştır. Rızkımız yokmuş demek ki. Cenab-ı Allah nasip etmedi bize, bu samanı hayvanlara yedirmeyi. Devletimizden Allah razı olsun. İtfaiye araçları dün burada yangınla mücadele etti. Allah devletimize zeval vermesin. Zararımız büyük. Yem saatinde yem yaparken traktörün egzozundan çıkan alevden dolayı anlamamışlar ilk etapta alevden dolayı samanlık tutuşmuş. Son anda çocuklar fark etmiş su tutmuşlar ama geçmiş yani, saman alev almış. Biz hiç böyle bir şey ummuyorduk yani. olacakmış olmuş yani" dedi. - AMASYA

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