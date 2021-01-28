Amasya'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Amasya'da çıkan orman yangını söndürüldü

28.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:42
Amasya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Amasya'nın Taşova ilçesinde samanlıkta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Amasya'nın Taşova ilçesinde samanlıkta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Kavaloğlu köyünde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Amasya, Erbaa ve Samsun itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde tamamen söndürüldü.

Yangında yaklaşık 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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