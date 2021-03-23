Amasya'da çiftçilere 20 ton yonca tohumu dağıtıldı
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Amasya'da çiftçilere 20 ton yonca tohumu dağıtıldı

23.03.2021 23:27 | Son Güncelleme: 23.03.2021 23:31
Amasya'da çiftçilere 20 ton yonca tohumu dağıtıldı

Amasya'da hayvancılık sektörünün geliştirilmesi için uygulanan yem bitkilerinin üretiminin desteklemesi projesi kapsamında çiftçilere 20 ton yonca tohumu dağıtıldı.

Amasya'da hayvancılık sektörünün geliştirilmesi için uygulanan yem bitkilerinin üretiminin desteklemesi projesi kapsamında çiftçilere 20 ton yonca tohumu dağıtıldı.

Dağıtım törenine katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Bu proje ile hali hazırda 25 bin dekar olan yonca ekili arazilerimize 6 bin dekar daha ilave yapıyoruz" dedi.

Amasya'nın tarım, sanayi ve turizm ekseninde gelişen bir ekonomiye sahip olduğunu belirten Vali Masatlı, "Tarım denince hem bitki üretimi, hem meyvecilik, hem de hayvancılık birlikte düşünülmelidir. İlimizde tarımın nasıl gelişip büyüyebileceği hakkında paydaş kurumlarımızla bir yol haritası belirleyerek Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere gösterdiği hedefler doğrultusunda çalışmalara başladık. Bu kapsamda İl Özel İdaremizin sulama yatırımlarını en az 4 kat arttırıyoruz. Bunun dışında meyvecilikteki rekabet gücümüzü arttırmak için çeşitli türlerde fidanları üreticilerimize teslim ettik. En son geçen hafta incir fidanlarının dağıtımını gerçekleştirdik. Bugün ise hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacı doğrultusunda yonca tohumu dağıtımı yapıyoruz" diye konuştu.

Hayvancılıkta en büyük girdiyi yem maliyetlerinin oluşturduğuna değinen Mustafa Masatlı, "Sürdürülebilir bir hayvancılık için ucuz ve kaliteli kaba yem olmazsa olmazdır. Hayvan türlerinin daha verimli hale gelmesiyle, yem ihtiyacı da artmıştır. Bu yüzden yem altyapımızı güçlendirmek zorundayız. Yılda birkaç kez hasat edilebilen bu bitki çok yıllık olduğundan bir kez ekildiğinde yüksek verim sağlamaktadır. Bizde ilimizdeki hayvancılık faaliyetleri için gerekli kaba yem ihtiyacını karşılamak için, yonca ekim alanlarımızı arttırıyoruz" şeklinde konuştu.

Rakamlara bakıldığında 200 bin adedi geçen büyükbaş ve 250 bin adede yaklaşan küçükbaş hayvan varlığıyla Amasya'nın bölgesinde başı çeken illerden biri olduğunu hatırlatan Masatlı, "Bu sayıları daha da yukarılara çekmek için çalışmalıyız. Bu proje ile hali hazırda 25 bin dekar olan yonca ekili arazilerimize 6 bin dekar daha ilave yapıyoruz. Devletimiz çiftçimizin daha çok üretmesi için her türlü imkanı sağlamaktadır. Bu aşamadan sonra görev üreticilerimize düşmektedir" şeklinde konuştu. - AMASYA

Amasya'da çiftçilere 20 ton yonca tohumu dağıtıldı
Amasya'da çiftçilere 20 ton yonca tohumu dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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