Amasya'da çiftçiler yağlık ayçiçeğine yöneldi

Ancak Tarımsal kuraklığın yaşandığı Amasya'da da çiftçiler, daha az su gerektiren yağlık ayçiçeği üretmeye başladı.

Ancak Tarımsal kuraklığın yaşandığı Amasya'da da çiftçiler, daha az su gerektiren yağlık ayçiçeği üretmeye başladı. Kentte 2 milyon 4 yüz bin lira ayçiçeği tohumu teşviki ile 55 bin dekar alana ekim yapıldı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kuraklıkla mücadele kapsamında hayata geçirilen "Yağlık Ayçiçeği Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında ekim alanlarında incelemelerde bulundu.

Amasya'da kuraklığın etkilerinin azaltılması için yürütülen çalışmaların devam ettiğini anlatan Masatlı, Tarım ve Orman Bakanlığının da destek sağladığı projeyle 55 bin dekarlık alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını belirtti.

Daha fazla sulama ihtiyacı duyulan ürünler yerine daha az suya ihtiyaç duyan ayçiçeği ekimi yaptıklarını dile getiren Masatlı, şunları kaydetti:

"Böylece hem üreticilerimizin ekonomik kayıplarını engellenmeye hem de mevcut su kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya çalıştık. Çiftçilerimiz de önerimizi dinleyerek kampanyaya destek verdi. Kentte ilk defa 2, 4 milyon lira ayçiçeği tohumu teşviki yaparak 55 bin dekar alan ekiminin yapılmasını sağlamış durumdayız. Proje ile ayçiçeği rekoltesinde yüzde 37 artış bekliyoruz. İnşallah çiftçilerimiz mevsim kurak geçmesine rağmen tarlasından emeğinin karşılığını alacaktır. "

Vali Masatlı'ya incelemeleri sırasında İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yakup Türköz eşlik etti. amasya ayçiçeği kuraklık vali teşvik rekolte yağ

Kaynak: Habermetre