Amasya'da çiftçiler traktörlerin haczedilmesine tepki gösterdi
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Amasya'da çiftçiler traktörlerin haczedilmesine tepki gösterdi

27.11.2020 14:38 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:59

Amasya'da çiftçiler traktörlerin haczedilmesine tepki gösterdi Amasya'da çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borçlarından dolayı traktörlerin haczedildiğini iddia ederek eylem yaptı.

Amasya'da çiftçiler traktörlerin haczedilmesine tepki gösterdi

AMASYA - Amasya'da çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borçlarından dolayı traktörlerin haczedildiğini iddia ederek eylem yaptı.

Yöredeki köylerde yaşayan çiftçiler merkeze bağlı Büyük Kızılca köyündeki Tarım Kredi Kooperatifi şubesi önünde bir araya geldi. Kredilerin faiziyle birlikte ödenemeyecek boyuta gelmesi nedeniyle çok sayıda traktörün haczedilmeye başlanmasına pankartlarla tepki gösterdi.

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Çiftçiler adına açıklama yapan Ömer Sarı, tarımsal kredi faiz oranlarından dolayı mağdur olduklarını ve Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borçlarını ödeyemez hale geldiklerini, borçlarının faizlerin silinip taksitlendirilmesini istediklerini söyledi.

Çok zor koşullardan geçtiklerini ve traktörleri haczedilen arkadaşları ile ailelerinin büyük çaplı ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kaldığına değinen Sarı, "Bu zor günümüzde borçlarımızın faizinin silinip ana paranın ortalama 5 yıla bölünerek yapılandırılmasını ve icra faaliyetlerinin askıya alınarak durdurulmasını mağduriyetlerin giderilmesini, haciz edilen traktörlerin iade edilmesini devlet yetkililerimizden, çiftçinin destekçisi, yerli üretimin başı çok değerli Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz" dedi.

Çiftçilerden Yusuf Bakır, "Traktörüm gittiği için ekim, dikim yapamıyorum. Traktörüm olmazsa ben zaten bu borcu hiçbir şekilde ödeyemem" diye konuştu.

Kendi köylerinde de aynı sıkıntıyı yaşadıklarını vurgulayan Aksalur köyünden Recep Şilli ise çok sevdikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a durumlarının iletilmesini istediğini belirterek, "Biz borçlarımızı vereceğiz. Faiz alınmasın. Borcumuz taksitlendirilsin. Güzel güzel ödeyelim" şeklinde konuştu.

Jandarma tarafından korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafeyi korumalarını istenen çiftçiler, açıklamanın ardından traktörleriyle köy içinde konvoy yaparak dağıldı.

Amasya'da çiftçiler traktörlerin haczedilmesine tepki gösterdi
Amasya'da çiftçiler traktörlerin haczedilmesine tepki gösterdi
Amasya'da çiftçiler traktörlerin haczedilmesine tepki gösterdi
Amasya'da çiftçiler traktörlerin haczedilmesine tepki gösterdi
Amasya'da çiftçiler traktörlerin haczedilmesine tepki gösterdi
Amasya'da çiftçiler traktörlerin haczedilmesine tepki gösterdi
Amasya'da çiftçiler traktörlerin haczedilmesine tepki gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

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