Amasya'da çevre yolu heyecanı
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Amasya'da çevre yolu heyecanı

Amasya'da çevre yolu heyecanıAMASYA'da şehir trafiğini rahatlatacak olan ve yapımı 17 yıl süren çevre yolu, 25 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans ile katılacağı törenle hizmete açılacak.

Amasya'da çevre yolu heyecanı
23.07.2020 15:03 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:12

Amasya'da çevre yolu heyecanı

AMASYA'da şehir trafiğini rahatlatacak olan ve yapımı 17 yıl süren çevre yolu, 25 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans ile katılacağı törenle hizmete açılacak.

Amasya'da, 11,3 kilometrelik Çevre Yolu, transit geçiş ile Suluova-Amasya Yolu'nu ayırıp, kentin güneybatısından geçerek Amasya-Turhal Yolu'na bağlayacak. 14 sanatsal yapıyı barındıran çevre yolu, yıllık 110 milyon TL tasarruf sağlayacak, ulaşım süresini yarım saatten 7 dakikaya indirecek. Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle güzergah boyunca toplam uzunluğu 3.3 kilometre olan 2 adet çift tüp tünel, 4 adet çift viyadük, 3 adet köprülü kavşak, 2 adet çift köprü ve 3 adet tek köprü olmak üzere 14 adet sanat yapısı inşa edildi. Yol, 25 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans ile katılacağı törenle hizmete açılacak.

AMASYALILAR HEYECANLI

Amasyalı Tuncay Çuhadar (47), '17 yıllık özlemimiz sona eriyor. Şehrimizde iki yolumuz bulunuyor. Büyük araçlarda bu güzergahı kullanıyor. Bundan dolayı trafikte büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Çevre yolumuzun hizmete açılması ile birlikte, Amasya'mızın trafik sorununu büyük ölçüde aşacağını düşünüyorum. Şehrimize yapılan hizmetten dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Amasya'mıza hayırlı olsun' dedi.

17 yıldır Amasya'da trafik sıkıntısı yaşadıklarını belirten Muammer Eraslan ise, 'Bugün sabah şehir merkezimizde büyük araçlar trafiği sıkıştırdı. Ağır tonajlı araçlar yüzünden asfaltımızı sürekli yenilemek zorunda kalıyoruz. Çok şükür devletimiz imkanlarını seferber ederek, çevre yolumuz 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile katılacağı tören ile trafiğe açılacak. Şehrimize ve halkımıza bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

Kaynak: DHA

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