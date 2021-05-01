Camide hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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Camide hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Şüphelinin camiye gelişi Merzifon Adliye binası Amasya'da camide hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Amasya'nın Merzifon ilçesinde, camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şüphelinin camiye gelişi

Merzifon Adliye binası Amasya'da camide hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sümbül Hatun Camisi'ndeki imam odasından fitre paralarının bulunduğu zarfların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri hırsızlık şüphelisi H.U'yu gözaltına alındı.

Daha önce de hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Camide hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Camide hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Camide hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Camide hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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