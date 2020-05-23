Amasya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Amasya'da cadde ve sokaklar boş kaldıAMASYA'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı.
23.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:22
Amasya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
AMASYA'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kısıtlamanın ilk kez uygulandığı iller arasında yer alan Amasya'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Amasyalıların yasağa uyduğu görüldü. Kısıtlamada vatandaşlar saat 10.00 ile 17.00 arası yürüme mesafesindeki marketlere giderek alışverişleri yapabilecek.
Kaynak: DHA