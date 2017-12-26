Amasya'da Cadde, Sokak ve Parklara Şehitlerin Adı Verildi

Amasya Belediye Meclisi toplantısında, kentte bulunan cadde, sokak ve parklara şehitlerin isimleri verildi.



Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir başkanlığında yapılan toplantıda, gündemdeki maddeler görüşüldü.



Toplantıda, cadde, sokak ve parklara şehit isimleri, köprü ve kavşaklara ise yeni adlar verilmesi talebi karara bağlandı.



Bu karara göre, Menderes Çocuk Parkı'nın adı Şehit Alper Kalem Parkı, Akdağ Çocuk Parkı'nın adı, Şehit Ahmet Özsoy Parkı, Emniyet Çocuk Parkı'nın adı ise Şehit Ferhat Bolat Parkı oldu.