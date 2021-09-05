Amasya'da bulunan 2600 yıllık 'Kubaba Sunağı'nın restorasyonu planlanıyor
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Amasya'da bulunan 2600 yıllık 'Kubaba Sunağı'nın restorasyonu planlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Kültür Sanat

Amasya'da bulunan 2600 yıllık 'Kubaba Sunağı'nın restorasyonu planlanıyor Amasya'da Oluz Höyük kazılarında Friglerin kutsal tanrıçası Kubaba'nın heykeline ait parçaya rastlanması sonrasında bulunan 2 bin 600 yıllık 'Kubaba Sunağı'nın restore edilmesi planlanıyor.

Amasya'da bulunan 2600 yıllık 'Kubaba Sunağı'nın restorasyonu planlanıyor

AMASYA - Amasya'da Oluz Höyük kazılarında Friglerin kutsal tanrıçası Kubaba'nın heykeline ait parçaya rastlanması sonrasında bulunan 2 bin 600 yıllık 'Kubaba Sunağı'nın restore edilmesi planlanıyor.

Kazılarda Kubaba'nın küçük boyutlu heykeline ait parçaya rastlanması üzerine bu alana yoğunlaştıklarını belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, daha önce Kızılırmak Havzası'nda bu döneme ait bir dini yapıya rastlanmadığı için gerçekleştirilen keşfin Anadolu arkeolojisi açısından bir ilk durumunda olduğunu söyledi.

Özellikle antik dönemde adakların adanıp kurban sunularının yapıldığı dini yapılar olan sunakların mimari açıdan da değer taşıdığını vurgulayan İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dönmez, "Bu yıl daha detaylı bir şekilde araştırmaya başladık. Bir kutsal alan olma özelliğini kazandığını gözlemledik. Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlayıp, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayına sunacağız. Önümüzdeki yıl bu önemli dinsel yapının restorasyonuna başlayacağız. Çatı projesiyle bu yapıyı doğa ve iklim koşullarından koruyacak bir biçimde tamamlayacağız" diye konuştu.

Oluz Höyük'te Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Amasya Valiliği ile Amasya Belediyesi'nin destek verdiği kazılar programına uygun olarak devam ediyor.

Amasya'da bulunan 2600 yıllık 'Kubaba Sunağı'nın restorasyonu planlanıyor
Amasya'da bulunan 2600 yıllık 'Kubaba Sunağı'nın restorasyonu planlanıyor
Amasya'da bulunan 2600 yıllık 'Kubaba Sunağı'nın restorasyonu planlanıyor
Amasya'da bulunan 2600 yıllık 'Kubaba Sunağı'nın restorasyonu planlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

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