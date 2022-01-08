Amasya'da botları alabora olan 3 balıkçıdan 2'si kurtuldu, 1'i aranıyor

AMASYA'da balık tutmak için botla Yedikır Barajı'na açılan 3 balıkçı, botun alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Balıkçılardan 2'si sudan çıkarılmayı başarırken diğer balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Suluova ilçesi Yedikır Barajı'nda meydana geldi. Balık tutmak için baraja giden Anıl Y., Ayhan K. ve İdris K., botla suya açıldı. Bot henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden Anıl Y., Ayhan K. sudan çıkmayı başardı. İdris K. ise gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi, suda geniş çaplı arama çalışması başlattı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

'ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR'

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok olayla ilgili, "Balık tutmak için buraya geliyorlar. Sanırım botta bir sıkıntı oluyor ve olay yaşanıyor. Arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler buradalar. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah sağ salim bulmayı ümit ediyoruz" dedi.