Amasya'da bir özel okul uzaktan eğitim hizmetini herkese ücretsiz açtı Amasya'da bir özel eğitim kurumu Kovid 19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkama kısıtlaması getirilen öğrenciler için internet üzerinden birebir soru cevap sistemi oluşturdu.

Amasya'da bir özel eğitim kurumu Kovid 19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkama kısıtlaması getirilen öğrenciler için internet üzerinden birebir soru cevap sistemi oluşturdu.

Kendi öğrencilerinin dışında Amasya'da ikamet eden bütün öğrencilerin katılabildiği sistemde, aynı zamanda uzman kişiler tarafından psikolojik destek seminerleri de düzenledi.

Okulun Rehberlik ve Yönlendirme Öğretmeni Özgür Höbere, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin bu süreçte çok yerinde tedbirler aldığını eğitim kurumu olarak bu tedbirlere destek vermek için bu şekilde bir program oluşturduklarını söyledi.

Höbere, öğrencilerden ve velilerden olumlu dönüşler aldıklarının altını çizerek, "Koronavirüs tedbirleri kapsamına yapılan çalışmalardan sonra kurumumuzun bakış açısı uzaktan eğitim yakından takip olmuştur. Öncelikle okullar kapandığı günden itibaren kendi öğrencilerimize online olarak yaptığımız ders değerlendirme ölçeklerimizi tüm Amasya halkına ücretsiz sunduk. Ayrıca Kovid-19 süresince çeşitli konularda velilere ve öğrencilere sosyal medya hesaplarımızdan alanında uzman kişilerce psikolojik destek verdik. Kendi öğrencimizin dışında bütün öğrencilere açık whatsapp soru çözüm grupları kurduk. Biz kurum olarak devletimiz başta olmak üzere eğitim konusunda Türk milletinin hizmetindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA