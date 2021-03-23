Amasya'da bir lisede kitap değişim stantları kuruldu
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Amasya'da bir lisede kitap değişim stantları kuruldu

23.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:54
Amasya'da bir lisede kitap değişim stantları kuruldu

Amasya'da özel bir lise, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü kitap kampanyasına destek olmak amacıyla, okul önüne kitap değişim stantları kurdu.

Amasya'da özel bir lise, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü kitap kampanyasına destek olmak amacıyla, okul önüne kitap değişim stantları kurdu.

Açıklamada, kitap değişim stantlarının, 22 Mart-2 Nisan tarihleri arasında açık olacağını, stantlara yapılan kitap bağışlarının ise köy okullarına gönderileceği bildirildi.

Etkinliğin vatandaşlardan büyük destek gördüğü ve proje sonunda, Amasyalı vatandaşlara 100 temel eser ve her yaşa uygun kitapların ücretsiz dağıtılacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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