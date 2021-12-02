Amasya'da bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı

Amasya'nın Suluova ilçesinde hayvan maması ve kemik unu üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Bayat mevkisinde faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle fabrikadaki işçiler tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da fabrikaya gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

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