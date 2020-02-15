Amasya'da bir ev ile samanlık yandı

15.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:26

Amasya'da yangın sonucu bir ev ile samanlık kullanılamaz hale geldi.

Ziyaret beldesi Saraycık Mahallesi'nde Cemal Tokmak ve eşinin yaşadığı evde yangın çıktı. Yangın, evin bitişiğindeki samanlığa da sıçradı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen Amasya ve Ziyaret belediyeleri itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın sonucu evdeki bütün eşyalar ile samanlıkta bulunan 5 ton saman yandı.

Yangın yerinde incelemelerde bulunan Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, evde can kaybı olmadığını fakat eşyaların ve samanların tamamen yandığını söyledi.

Ailenin yarasını sarmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Uyanık, "Çok büyük maddi hasar var. Yangının çıkış sebebini ekiplerimiz araştırıyor fakat vatandaşların söylediğine göre, süt kaynatırken ocaktan çıkan ateşle yangın başlamış." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA