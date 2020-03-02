Amasya'da bir esnaf şehitler için lokma dağıttı

02.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:50

Amasya'da butik işletmecisi Fatma Tokgöz, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için Kur-an'ı Kerim okutup lokma döktürdü.

Pirinçci Mahallesi'ndeki işletmesinin önünde kurduğu tezgahta lokma döktüren Tokgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit haberi gelince çok üzüldüklerini bu zamanlarda bir ve beraber olmak gerektiğini söyledi.

Eşinin de bir asker olduğunu dile getiren Tokgöz, "Allah devletimize, milletimize ve ordumuza güç kuvvet versin. Mehmetçiğimizin ayağına taş, gözüne yaş değmesin." dedi.

Kaynak: AA