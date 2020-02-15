Amasya'da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda esrar ile sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda esrar ile sentetik kannabinoid ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan geldiği tespit edilen bir otomobili kent merkezinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 919 gram esrar ile 1516 gram sentetik kannabinoid bulundu, araç sürücüsü H.U. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.