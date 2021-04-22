Amasya'da bir araçta uyuşturucu bulunmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Buğdaylı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı.
Araçta 457,15 gram bonzai ele geçiren polis, B.T'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan