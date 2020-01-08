Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı

08.01.2020 19:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:16

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı alışveriş merkezinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boşaltılan binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan iki kişiyi yoğun dumana rağmen, dışarı çıkarmayı başardı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA