Amasya'da bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi

AMASYA (İHA) - Amasya'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonrası Merzifon'da yaşayan M.E. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı.

Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda bin 200 litre kaçak içki tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı. - AMASYA

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