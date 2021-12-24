AMASYA'DA BELEDİYENİN YAPTIĞI HES DEVREYE ALINIYOR

AMASYA (DHA) - AMASYA Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Akdağ mevkiine kurdukları Hidroelektrik Santrali'nin ( Hes ) Ocak ayında elektrik satışı yapmaya başlayacağını söyledi.

Kentin, su ihtiyacının karşılandığı Akdağ mevkiinde 8 ay içerisinde yapımı tamamlanan hidroelektrik santrali ( Hes ) ocak ayında elektrik satışına başlıyor. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Türkiye'de HES kuran ilk belediye olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Belediye Meclis üyeleri ve basın mensupları ile yakın zamanda açılışını yapmaya planladıkları alanı ziyaret eden Başkan Sarı, 2,8 megavatlık elektrik üretecek HES'in son kaynağını kendi eliyle attı.

'HES'İN SON KAYNAĞI ATILDI'

Türkiye'de HES'i kurarak enerji üretmeye başlayan ilk belediye olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı "Nasip olursa, santralimizin son kaynağını yapıyoruz. Pazartesi günü itibariyle enerji üretmek için düğmeye basıyoruz. Ocak ayı içerisinde yapacağımız anlaşma ile beraber, elektrik satışına başlıyoruz. Türkiye'de belediye bünyesinde kurulan ilk bu santral, bunun bitimi ile beraber hem GES'i hem de RES'i devreye koyacağız. Komplike bir santral ilk defa bizim önderliğimizde şehrimizde hayata geçmiş oluyor. Amasya'mızın 3'te 1'lik kısmının elektrik ihtiyacı faaliyete geçen bu tesisimizden karşılanacak. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmemize vesile olan emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bunun yanında 11 kilometrelik içme suyu isale hattını da yaptığımız çalışma ile 3,5 kilometreye düşürdük. Bununla birlikte su kaçaklarının önüne geçmiş olduk. Toprak kayması, deprem gibi sarsıntı olan bölgelerimizde ciddi su kaçağımız meydana geliyordu. O kaçağı da bu çalışma ile önlemiş durumdayız. Modern borular ile Akdağ kaynak suyumuzu hemşerilerimiz ile buluşturduk. Biz söz vermişsek, sözümüzü yerine getiririz" dedi.

Başkan Sarı açıklamasının ardından kurulan HES tesisinin son kaynağını Amasyalılar adına yaptı. Program sonrasında Sarı, Meclis üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlara kendi eli ile balık ikram etti.