Amasya'da belediye ekipleri market ve iş yerlerinde fiyat denetimi yaptı - Haberler
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Amasya'da belediye ekipleri market ve iş yerlerinde fiyat denetimi yaptı

Amasya'da belediye ekipleri market ve iş yerlerinde fiyat denetimi yaptı
AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, döviz kuru artışını bahane ederek fahiş fiyat artışı yapan işletmeleri süresiz kapatacaklarını bildirdi.

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AMASYA (AA) - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, döviz kuru artışını bahane ederek fahiş fiyat artışı yapan işletmeleri süresiz kapatacaklarını bildirdi.

Zabıta ekipleri, kentte başta gıda ürünü satan market ve firmalar olmak üzere çok sayıda iş yerinde denetim yaptı. Reyonlardaki ürünlerin fiyatlarını kontrol ederek önceki fiyatlarla karşılaştıran ekipler, kasadan da aynı ürünleri geçirerek fiyat değişikliği olup olmadığına baktı.

Başkan Sarı, gazetecilere, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı anlaşılan işletmeleri kapatma işlemine tabi tutacaklarını söyledi.

Amasya'daki esnafı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin temel ihtiyaç ürünleri için başlattığı indirim kampanyasına destek olmaya davet eden Sarı, "Türkiye'deki genel durumu görmezden gelip vatandaşımıza fahiş fiyatla satış yapan herhangi bir marketimize, esnafımıza rastladığımızda şunu bilmesini arzu ediyorum; kesinlikle ve kesinlikle süresini tahmin edemeyeceklerini şekilde kapatma yapacağız." ifadesini kullandı.

Zabıta ekiplerinin yanı sıra belediye personelinden oluşan 50 kişilik sivil denetim ekibi kurulduğunu anlatan Sarı, "Vatandaşımızın kandırılmasını müsaade etmeyeceğimizi bilmelerini arzu ediyoruz. Duyarlı olmalarını istediğimiz vatandaşlarımız, şikayetleri varsa derhal Hilal Masa ekibimize bildirsinler. Son olarak şunu diyorum; vatandaşlarımızı ölçüsüz fiyat artışlarının altında ezdirmeyeceğiz ve bize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Amasya'da belediye ekipleri market ve iş yerlerinde fiyat denetimi yaptı

Amasya'da belediye ekipleri market ve iş yerlerinde fiyat denetimi yaptı

Amasya'da belediye ekipleri market ve iş yerlerinde fiyat denetimi yaptı

Amasya'da belediye ekipleri market ve iş yerlerinde fiyat denetimi yaptı

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

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