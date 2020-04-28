Amasya'da bebekler için yüz koruyucu siperlik üretildi
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Amasya'da bebekler için yüz koruyucu siperlik üretildi

AMASYA'da İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerince koronavirüse karşı yeni doğan bebekler için üzerinde renkli resimlerin çizildiği yüz koruyucu siperlikler üretildi.

Amasya'da bebekler için yüz koruyucu siperlik üretildi
28.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:40

AMASYA'da İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerince koronavirüse karşı yeni doğan bebekler için üzerinde renkli resimlerin çizildiği yüz koruyucu siperlikler üretildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu'nun Amasya İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zübeyde Komaç'a iki ayrı tasarım örneği vermesinin ardından 3 öğretmen evlerinde yeni doğan kız ve erkek çocuklar için yüz koruyucu siperlik tasarladı. İlk etapta 25 adet üretilen siperlikler, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla yeni doğan bebeklere takılacak. Siperliklere yoğun talep olması durumunda ise seri üretim gerçekleştirilecek. 

Öğretmenlere duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, "Pandemi ile mücadele sürecini bir problem durumu olarak ele alıp, çözüm önerileri geliştirme konusundaki çabalarını memnuniyetle takip ediyoruz. İl Müdürlüğümüzce tıbbi maske ve siperlik üretimi devam ediyor. Çocuklarımızın koronavirüsten korunmaları için gönüllü ve yaratıcı çalışmalarından dolayı İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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