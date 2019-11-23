Amasya'da başına kestiği ağacın dalı düşen adam öldü
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Amasya'da başına kestiği ağacın dalı düşen adam öldü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, ormanlık alanda başına kestiği ağacın dalı düşen kişi hayatını kaybetti.

23.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:02
Amasya'da başına kestiği ağacın dalı düşen adam öldü

'nın ilçesinde, ormanlık alanda başına kestiği ağacın dalı düşen kişi hayatını kaybetti.

Dumanlı köyündeki caminin ısıtılmasında kullanılmak üzere ormanlık alanda köylülerle ağaç kesen Nihat Erol'un (44) başına kestiği ağacın dalı düştü.

Yerde hareketsiz haldeki Erol'u gören köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nihat Erol'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Erol'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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