Baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişi için arama çalışması başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişi için arama çalışması başlatıldı

Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya'nın Suluova ilçesinde, girdikleri baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, girdikleri baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.

Serinlemek amacıyla Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne giren çocuklarının çırpındığını gören aile üyelerinden 4'ü suya girdi.

Tüm aile üyelerinin suda gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi.

Baraj gölüne gönderilen AFAD ve itfaiye ekipleri, suda kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler arama çalışmasını sürdürüyor.

Baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişi için arama çalışması başlatıldı
Baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişi için arama çalışması başlatıldı
Baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişi için arama çalışması başlatıldı
Baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişi için arama çalışması başlatıldı
Baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişi için arama çalışması başlatıldı
Baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişi için arama çalışması başlatıldı
Baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişi için arama çalışması başlatıldı
Baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişi için arama çalışması başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Mustafa Er Burak Elmas Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişi için arama çalışması başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 18:42:19. #1.16#

title