Baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişi için arama çalışması başlatıldı
Amasya'nın Suluova ilçesinde, girdikleri baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.
Amasya'nın Suluova ilçesinde, girdikleri baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.
Serinlemek amacıyla Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne giren çocuklarının çırpındığını gören aile üyelerinden 4'ü suya girdi.
Tüm aile üyelerinin suda gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi.
Baraj gölüne gönderilen AFAD ve itfaiye ekipleri, suda kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler arama çalışmasını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur