Amasya'da baraj gölünde facia: 2 boğulma, 3 kayıp
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Amasya'da baraj gölünde facia: 2 boğulma, 3 kayıp

Amasya'da baraj gölünde facia: 2 boğulma, 3 kayıp
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya Suluova Derinöz Baraj Gölü'nde facia yaşandı.

Amasya Suluova Derinöz Baraj Gölü'nde facia yaşandı. Aynı aileden suda kaybolan 5 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Suluova Derinöz Baraj Gölü'nde bir çocuğun suya düşmesi sonucu onu kurtarmak için aynı aileden 4 kişi de göle girdi. 5 kişi suda kaybolurken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu 5 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşılırken, 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Olay yerine gelerek itfaiye ve AFAD'ın yaptığı kurtarma çalışmalarını takip eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, açıklamalarda bulundu.

Vali Masatlı, "Levent Cenikli isimli çocuğumuzun suya düşmesi sonucu akabinde kendi aile fertlerinden 4 kişi de suya giriyor ve daha sonra da olay gerçekleşti. Elif Cenik ve Sultan Cenik'i sudan çıkarttık. Emrullah Cenik, Havvanur Cenik ve Levent Cenik'i kurtarma çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

(Murat Çelik/İHA)

Amasya'da baraj gölünde facia: 2 boğulma, 3 kayıp
Amasya'da baraj gölünde facia: 2 boğulma, 3 kayıp
Amasya'da baraj gölünde facia: 2 boğulma, 3 kayıp
Amasya'da baraj gölünde facia: 2 boğulma, 3 kayıp

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Serinlemek için suya girip kaybolan 5 kişilik aileden 2'sinin cesedine ulaşıldı
Serinlemek için suya girip kaybolan 5 kişilik aileden 2'sinin cesedine ulaşıldı
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