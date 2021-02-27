Amasya'da "askıda meyve sebze" uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldürülüyor
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Amasya'da "askıda meyve sebze" uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldürülüyor

27.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:23
Amasya'da

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir manav, "askıda meyve sebze" uygulamasıyla hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir manav, "askıda meyve sebze" uygulamasıyla hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor.

Manavın camına "Askıda meyve sebze bulunur" notunu yazan, sosyal medyadan da duyuru yapan Emre Osmanlı, uygulamaya destek vermek isteyen vatandaşların aldığı sebze ve meyveleri poşetleyerek tezgaha asıyor. İhtiyaç sahipleri, bu meyve ve sebzeleri ücretsiz alabiliyor.

Osmanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerini açtığı günlerde çevredeki ihtiyaç sahiplerinin farkına vardığını, bunun üzerine uygulamayı başlattığını söyledi.

Yardımlaşmayı teşvik eden uygulamaya diğer esnafın da katılmasının önemine işaret eden Osmanlı, "Gayet güzel dönüşler almaya başladık, vatandaşlarımız çok büyük destek veriyor. Hayır yapmak isteyen vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan bir sistem kurduk. Türk milletinin yardımsever olduğunu bir kez daha görmüş olduk." dedi.

Hayırseverlerden Doğancan Gül ise yeni tip koronavirüs nedeniyle zor günlerden geçildiğini belirtti.

Bu süreçte işsiz kalanların olduğuna dikkati çeken Gül, "Manav arkadaşlara teşekkür ediyorum böyle bir uygulama başlattıkları için. İhtiyaç sahibi vatandaşlar kimseyi görmeden, utanmadan, çekinmeden gelip ihtiyacı olan meyve ve sebzeyi alıyor. Türk halkı olarak bölüşürsek varız, bölüşmezsek yokuz. Şu zamanda herkes elinden geldiği kadar bölüşmeye çalışıyor. Hayır yapan herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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