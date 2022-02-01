Amasya'da aşırı kar biriken deponun çatısı çöktü
AA, Cihan Okur - Güncel
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Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle bir iş yerinin deposunun çatısı çöktü.
AMASYA (AA) - Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle bir iş yerinin deposunun çatısı çöktü.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Göllü Bağları mevkisinde bulunan inşaat malzemeleri satan iş yerine ait deponun çatısında çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çökme nedeniyle depoda hasar oluştu. Çöken çatının sacları ve çelik konstrüksiyonu, vinç yardımıyla kaldırıldı.