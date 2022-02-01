Amasya'da aşırı kar biriken deponun çatısı çöktü - Haberler
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Amasya'da aşırı kar biriken deponun çatısı çöktü

AA, Cihan Okur - Güncel
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Amasya'da aşırı kar biriken deponun çatısı çöktü

Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle bir iş yerinin deposunun çatısı çöktü.

AMASYA (AA) - Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle bir iş yerinin deposunun çatısı çöktü.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Göllü Bağları mevkisinde bulunan inşaat malzemeleri satan iş yerine ait deponun çatısında çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çökme nedeniyle depoda hasar oluştu. Çöken çatının sacları ve çelik konstrüksiyonu, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Amasya'da aşırı kar biriken deponun çatısı çöktü

Amasya'da aşırı kar biriken deponun çatısı çöktü

Amasya'da aşırı kar biriken deponun çatısı çöktü

Amasya'da aşırı kar biriken deponun çatısı çöktü

AA / Cihan Okur - Güncel

İnşaat, Amasya, kar, Güncel, Haber

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