Amasya'da aranan 20 şahıs yakalandı
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Amasya'da aranan 20 şahıs yakalandı

Amasya'da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 kişi yakalandı.

31.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:12
Amasya'da aranan 20 şahıs yakalandı

'da, İl Komutanlığı tarafından, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 kişi yakalandı.

Jandarma ekipleri, adli mercilerden gerekli izinlerin alınmasının ardından, 14 köyde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan ve bazılarının haklarında hapis cezası bulunan 20 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan 9'u tutuklandı, 11'i serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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