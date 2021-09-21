Amasya'da aracındaki çay paketlerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

Amasya'da bir araçta, çay paketleri içine gizlenmiş 610 uyuşturucu hap ve 10 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri B.Y'yi takibe aldı.

B.Y'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, araçta çay paketleri içine gizlenmiş 610 uyuşturucu hap ve 10 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.