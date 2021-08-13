Amasya'da aracında uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde aracında uyuşturucu bulunan ve gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde aracında uyuşturucu bulunan ve gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Buğdaylı Mahallesi'ndeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Aramada 108,60 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçiren ekipler, otomobildeki C.A'yı (24) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan