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Organize Sanayi Bölgesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Merzifon, Amasya, Ekonomi

Amasya'da antibakteriyel tulum üretiliyor

Amasya'da bir tekstil firması antibakteriyel tulum üretiyor.

27.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:05
Amasya'da antibakteriyel tulum üretiliyor

Amasya'da bir tekstil firması antibakteriyel tulum üretiyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde faaliyet gösteren bir hazır giyim firması, Çin'den gelen taleple başladığı antibakteriyel tulum üretimini artık Türkiye için yapıyor. Tekstil alanındaki üretimini durdurarak, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki talebi karşılamak için Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde antibakteriyel tulum üretimine başlayan hazır giyim firması, ilk üretimini Çin için yapıyorken şimdilerde ise Türkiye'deki hastaneler ve sağlık kuruluşları için tulum hazırlıyor. Üretim kapasitesi ve çalışan sayısının her geçen gün artırıldığı fabrikada üretilen tulumlar, tek kullanımlık ve hava geçirmeme özelliğine sahip.

Aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için 150 kişilik fabrika çalışanlarının gece gündüz tulum ürettiğini belirten işletme sahibi Şener Şen, "Korona virüsü salgınından sonra ihtiyaç üzerine faaliyetimizi tulum üretimine çevirdik. Ürünümüz astar, su geçirmez bir ürün, hava da geçirmiyor. Giyildiğinde vücutta hiç açık yer bırakmıyor. Üretime başladıktan sonra çok fazla sipariş geldi. 2 hafta öncesine kadar yurt dışına ihraç ettiğimiz tulumları şimdilerde ise iç piyasada değerlendiriyoruz. Günlük 6 bin adet üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünler günlük olarak nakliye ediliyor" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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