AMASYA'DA ANASINIFI ÖĞRENCİLERİNE DEDE, BABAANNE VE ANNEANNELERİYLE TRAFİK EĞİTİMİ

AMASYA (DHA) - AMASYA'da 4 yaş grubu 20 anasınıfı öğrencisi, 60 yaş üstü dedeleri, anneanneleri ve babaanneleriyle birlikte trafik parkurunda uygulamalı eğitim aldı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünün 'Yaşlı bireylerin trafik ortamına adaptasyonu, kuşaklar arası dayanışma' projesi kapsamında 20 anasınıfı öğrencisine dedeleri, anneanneleri ve babaanneleriyle birlikte uygulamalı trafik eğitimi verildi. Proje kapsamında trafik eğitimleriyle anasınıfı öğrencilerini geleceğe bilinçli bir birey olarak hazırlamak, yaşlı bireylerin sosyalleşmesini sağlamak, fizyolojik değişikleri en aza indirmek, sağlıklı yaşlanmaları ve sosyalleşmeleri hedefleniyor.

TORUNLARINA ŞOFÖR OLDULAR

Trafik parkurunda önce yelekleri giydirilen öğrenciler, yaya geçidini öğrenerek karşıdan karşıya geçti. Ayrıca kurallar dahilinde üst geçit, yaya geçidini de kullanan öğrencilere trafik lambaları gibi trafikte kullanılan materyaller tanıtıldı. Anasınıfı öğrencileri kuralları öğrenirken dedeleri, anneanneleri ve babaanneleri de onlarla birlikte unuttukları kuralları tekrar öğrenme fırsatı buldu. Yetişkinler trafik parkurunda akülü araçları sürerek, torunları için şoför oldu. Minik öğrencilere trafik kurallarının yanında birbirlerine saygı duymaları gerektiği de anlatıldı. Yetişkinler de tecrübeleriyle üst geçit, kaldırımlar ve yaya geçitlerinde neler yapmaları gerektiğini torunlarına uygulamalı olarak gösterdi.

'İLK KEZ FARKLI BİR YAKLAŞIM SERGİLİYORUZ'

Miniklere ve yetişkinlere trafik eğitimi veren Proje Koordinatörü Polis Memuru Mustafa Şahin, Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi kapsamında dezavantajlı yetişkinlerin trafik eğitimlerinin AB standartlarına adaptasyonu başlıklı projeyle ilgili olarak iki farklı ülkede iki farklı uygulamayı yerinde görme imkanı bulduk. Dezavantajlı yetişkinler derken engelliler, mülteciler ve aynı zamanda da yaşlılar hedef kitlemiz olarak karşımıza çıktı. Burada yapılan çalışmaların ilimizde de yenilikçi bir yaklaşım olarak uyarlanabilmesi adına trafik ortamında kuşaklar arası dayanışma adı altında ülkemizde ilk defa eğitim alanında farklı bir yaklaşım sergiliyoruz diye konuştu.

'İKİ FARKLI KUŞAĞI HEDEF OLARAK BELİRLEDİK'

İki farklı kuşağı hedef kitle olarak aldıklarını ifade eden Şahin, Bunlardan biri yaşlılarımız daha doğrusu çocuklarımızın dedeleri, babaanneleri ve anneanneleri. Bir diğer tarafta 4 yaş grubunda ilk defa trafik eğitim alacak olan bir kitlemiz var. Burada iki farklı hedefimiz var. Bunlardan birincisi özellikle çocuklarımızın trafikte doğru tutum ve davranışları kazanabilmeleri. Trafik ortamında ilk hedefimiz bu ve bu noktada doğrudan kuralların öğretilmesi değil de değerlerin öğretilmesi noktasında önemli bir çalışmamız var. Sağduyu, hoşgörü, yardımlaşma, empati gibi tavırların trafikteki önemini göstermeyi amaçladık. Bir diğer konu ise yaşlılarımız. Yaşlılarımızın özellikle de sağlıklı ve kaliteli bir şekilde yaşayabilmeleri ve trafik ortamına tekrardan dahil olabilmeleri adına böylesine bir çalışma gerçekleştirdik dedi.

'DEDE TORUN BİRLİKTE EĞİTİM ALIYORUZ'

Trafik eğitimlerine torunu ile birlikte katılan emekli öğretmen Nihat Naci Sakarya (65), Amasya ilimizdeki Trafik Şube bölümünün çocuklarımıza yönelik velilerle, dedelerle, ninelerle birlikte uygulamalarını takdire şayan buluyorum. Eğitim kurumlarında teorik olarak verilen bilgileri bu şehirde yaparak yaşayarak, bizlere çocuklarımıza vermeleri çok anlamlı, çok güzel diye konuştu.

Trafik parkurunda yetişkinlere de trafik levhalarındaki işaretlerin ne anlama geldiği noktasında bilgilendirme yapıldı. Trafik Şube Müdürlüğü 2022 yılının sonuna kadar bu eğitimleri vermeye devam ederek 600 çocuğa ve 2 bin yetişkine ulaşmayı hedefliyor.