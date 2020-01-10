Amasya'da alışveriş merkezindeki yangında ölenler son yolculuklarına uğurlandı
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Amasya'da alışveriş merkezindeki yangında ölenler son yolculuklarına uğurlandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde alışveriş merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden 42 yaşındaki Derya Kuşbudu ile 27 yaşındaki Çağlayan Yağmur Köse'nin cenazeleri toprağa verildi.

10.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:43
Amasya'da alışveriş merkezindeki yangında ölenler son yolculuklarına uğurlandı

'nın ilçesinde alışveriş merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden 42 yaşındaki Derya Kuşbudu ile 27 yaşındaki Yağmur Köse'nin cenazeleri toprağa verildi.

Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Kuşbudu ve Köse'nin cenazeleri, Paşa Camisi'ne getirildi. Burada Kuşbudu ve Köse'nin yakınları taziyeleri kabul etti. Kuşbudu'nun annesi Ayşe Demir ve bazı yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından Kuşbudu ve Köse'nin cenazeleri, şehir mezarlığında defnedildi.

Törene Kuşbudu ve Köse'nin yakınlarının yanı sıra Taşova Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Amasya'da alışveriş merkezindeki yangında ölenler son yolculuklarına uğurlandı
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