Amasya'da ahşap otel alev alev yandı: Vatandaş hem röportaj hem de canlı yayın yaptı
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Amasya'da ahşap otel alev alev yandı: Vatandaş hem röportaj hem de canlı yayın yaptı

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'da ahşap otel alev alev yandı: Vatandaş hem röportaj hem de canlı yayın yaptı Amasya'da Yeşilırmak kenarında bulunan tarihi Yalıboyu evlerinin olduğu alanda otel olarak kullanılan ahşap konakta yangın çıktı.

Amasya'da ahşap otel alev alev yandı: Vatandaş hem röportaj hem de canlı yayın yaptı

AMASYA - Amasya'da Yeşilırmak kenarında bulunan tarihi Yalıboyu evlerinin olduğu alanda otel olarak kullanılan ahşap konakta yangın çıktı. Yaklaşık 150 yıllık 3 katlı konakta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Polis ekipleri, yangının büyümesi ihtimali üzerine tarihi konağın etrafındaki diğer ahşap evleri de boşalttı. Bazı vatandaşlar alevleri cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladı.

Otelin bulunduğu Hatuniye Mahallesi'ndeki yangın musluğunun çalışmadığını öne sürerek tepki gösteren otel sahibi Alper Nergiz, "Yangın fritözden çıktı. Otel komple yandı. Müşterilerimizin hepsini tahliye ettik. Zaten pandemiden dolayı yeni açmıştık oteli. İki gün oldu. Ancak başımıza bu iş geldi" dedi.

Amasya'da ahşap otel alev alev yandı: Vatandaş hem röportaj hem de canlı yayın yaptı
Amasya'da ahşap otel alev alev yandı: Vatandaş hem röportaj hem de canlı yayın yaptı
Amasya'da ahşap otel alev alev yandı: Vatandaş hem röportaj hem de canlı yayın yaptı
Amasya'da ahşap otel alev alev yandı: Vatandaş hem röportaj hem de canlı yayın yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

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Amasya'da ahşap otel alev alev yandı: Vatandaş hem röportaj hem de canlı yayın yaptı - Haberler
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