Amasya'da Afyon sakızı ve uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
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Amasya'da Afyon sakızı ve uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı

29.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:35
Amasya'da Afyon sakızı ve uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir araçta Afyon sakızı ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir araçta Afyon sakızı ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kümbethatun Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı.

82,94 gram uyuşturucu ve 2,26 gram Afyon sakızı ele geçirilen otomobildeki V.G. (39) ve E.H. (53) gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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