Amasya'da, Afganistanlı 18 göçmen yakalandı
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Amasya'da, Afganistanlı 18 göçmen yakalandı

AMASYA'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 18 göçmen yakalandı.

15.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:02
Amasya'da, Afganistanlı 18 göçmen yakalandı

AMASYA'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan uyruklu 18 göçmen yakalandı.

ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile ilgili yapılan mücadele kapsamında, il merkezine göçmen getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Uygulama noktasında durdurulan 24 M 0437 plakalı minibüste yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 18 göçmen yakalandı. Göçmenlerin yanı sıra, minibüs sürücüsü Ali E.D. ve G.K. de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemi başlatıldığı belirtildi. 


Kaynak: DHA
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