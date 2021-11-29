91 okul kütüphaneye kavuşturulacak

AMASYA (AA) - Amasya'da "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında 91 okula kütüphane kurulacak.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Atatürk İlkokulunda kurulan kütüphanenin açılışında gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinin başlatıldığını anımsattı.

Proje kapsamında il genelinde bütün öğrencilerin kitaplara ulaşabilmesi için kolları sıvadıklarını aktaran Vali Masatlı, şöyle konuştu:

"Kütüphaneler öğrenciler için en önemli çalışma alanlarından bir tanesidir. Dolayısıyla kütüphanelerimizde çocuklarımız hem derslerine çalışıp hem de gerek kaynak araştırması, gerekse burada farklı etkinliklerle bir araya gelecekler. İlimizde de Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu kampanya çerçevesinde 91 okulumuza 91 kütüphane açılacak. Kısmet olursa bu ayın sonuna kadar tamamını açacağız. Bu projenin yapılmasında bize vizyon çizen başta Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, bakanlığın çok değerli yetkililerine ve bu iş ile ilgili uğraşan burada Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu kütüphanelerimizin başta Amasya halkımız olmak üzere tüm kademedeki çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Masatlı, kütüphanelerdeki bilgisayar ve internet erişimi sayesinde öğrencilerin güncel dergilere, kitaplara daha rahat ulaşabildiğini de sözlerine ekledi.