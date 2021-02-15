Amasya'da 85 köy okulunda öğrenciler yüz yüze eğitime başladı
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Amasya'da 85 köy okulunda öğrenciler yüz yüze eğitime başladı

15.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:08
Amasya'da 85 köy okulunda öğrenciler yüz yüze eğitime başladı

Amasya'da köy ve beldelerde bulunan 85 okulda uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı.

Amasya'da köy ve beldelerde bulunan 85 okulda uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Aşağı Kızseki İlkokulu'na ziyarette bulundu.

Sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Masatlı, "Umarım bu süreci de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak en iyi şekilde atlatırız ve 1 Mart'ta da ikinci kademeyi açarız. İlerleyen zamanda tüm öğrencilerimizi okullarda görürüz. Tedbirlerimize uyarsak çocuklarımız en kısa zamanda okullarıyla buluşacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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