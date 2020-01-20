Amasya'da 84 köy yolu ulaşıma kapandı
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Amasya'da 84 köy yolu ulaşıma kapandı

Amasya'da kar nedeniyle 84 köy yolu ulaşıma kapandı.

20.01.2020 18:05 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:10
Amasya'da 84 köy yolu ulaşıma kapandı

'da kar nedeniyle 84 köy yolu ulaşıma kapandı.


Amasya'da saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde 84 köy yolunda kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım aksamalar yaşanıyor. Amasya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını gece-gündüz aralıksız sürdürüyor.


Yapılan çalışma sonucu köy yollarının ulaşıma açıldığı, trafik akışının devam ettiği öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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