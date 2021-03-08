Amasya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlar için özel klip hazırlandı
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Amasya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlar için özel klip hazırlandı

08.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:03
Amasya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlar için özel klip hazırlandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli mesleklerden kadınların yer aldığı klip çekildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli mesleklerden kadınların yer aldığı klip çekildi.

Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçede çeşitli mesleklerden kadınların yer aldığı klipte kadınlar "Her şey seninle güzel" şarkısını seslendirdi.

Klipte, Merzifon kadınının sadece fabrika ve tarlada mücadeleci karakteriyle öne çıkmadığı, iş yaşamı, sanat ve sosyal hayatta da var olduğu mesajı veriliyor.

Kadın kooperatiflerinin güçlenmesine, kadına yönelik şiddete dikkat çekilen klipte, erkek polis ve futbolcular da "Her şey sizinle güzel" mesajını paylaştı.

Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdem Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, klibi Merzifon'un cesur, mert ve azimli kadınlarına armağan ettiklerini söyledi.

Kadınların toplumsal yaşamın temel ögeleri olduğunu dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:

"Kadınların toplumsal hayatta içlerindeki dinamik potansiyeli görünür kılabilmek oldukça önemlidir. Bu nedenle Merzifon Kaymakamlığı uhdesinde Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüzce dünyayı emekleri ile daha güzel, daha yaşanır daha güçlü hale getiren kadınlarımız için 'Her şey seninle güzel' temalı klip hazırladık. Klipte kadın kooperatiflerinin güçlenmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadının iş hayatındaki varlığının desteklenmesi, kadının ekonomik hayata katkısı ve kadının hayatın her alanında farklı meslek gruplarında, sanatta, sporda ve siyasal hayatta varlığının gösterilmesi amaçlanmıştır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan bu klip toplumun her alanında emeği ile kendini var eden, üreten, çalışan, başaran ve içindeki gücün farkına varacak tüm kadınlarımıza armağan olsun."

Yüksel, klibin hazırlanmasında emeği olan Merzifon Amesia Arı Kadınlar Kooperatifi ve Amasya Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğüne de katkıları için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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