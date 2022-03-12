AMASYA'DA 650 ÖĞRETMENLE İSTİKLAL MARŞI'NA ÖZEL KLİP - Haberler

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AMASYA'DA 650 ÖĞRETMENLE İSTİKLAL MARŞI'NA ÖZEL KLİP

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AMASYA'da Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yılı dolayısıyla 650 öğretmenle İstiklal Marşı klipi çekti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - AMASYA'da Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yılı dolayısıyla 650 öğretmenle İstiklal Marşı klipi çekti.

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yılı dolayısıyla ilçede görevli olan öğretmen ve protokol üyelerinin katılımı ile İstiklal Marşı'nın okunduğu bir klip çekti. Çekilen klipte, İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtası okundu. İlçede 40 ayrı okulda görev yapan 650 öğretmen mısraları okurken son mısrayı ise ilçede görevli protokol üyeleri okudu.(DHA)

AMASYA'DA 650 ÖĞRETMENLE İSTİKLAL MARŞI'NA ÖZEL KLİP

AMASYA'DA 650 ÖĞRETMENLE İSTİKLAL MARŞI'NA ÖZEL KLİP

AMASYA'DA 650 ÖĞRETMENLE İSTİKLAL MARŞI'NA ÖZEL KLİP

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü, İstiklal Marşı, Hisarcık, Suluova, Güncel, Haberler

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