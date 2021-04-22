Amasya'da 6,5 milyon liralık OKA destekli projelerin sözleşmeleri imzalandı

Amasya'da, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli 6,5 milyon liralık projelerin sözleşmelerinin imzalandığı belirtildi.

Amasya'da, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli 6,5 milyon liralık projelerin sözleşmelerinin imzalandığı belirtildi.

Vali Mustafa Masatlı başkanlığında Amasya Valiliğinde gerçekleşen törende imzalanan projeler ile Amasya Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Merzifon OSB ve Suluova OSB'de 6,5 milyon liralık altyapı geliştirme yatırımları desteklenecek.

Vali Masatlı, il genelinde sanayi sektörünün gelişmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

OKA'nın sağladığı mali desteği israf etmeden OSB'lerin altyapısını iyileştirerek, marka değerlerini artırmayı hedeflediklerini anlatan Masatlı, şunları söyledi:

"Mali destek programında en büyük payı Amasya almıştır. OKA'ya üye dört ilin toplam nüfusunun yüzde 11'i ilimizde yaşamaktayken, mali destek programında aldığımız pay ise yüzde 28'dir. Bu durum Amasya sanayisi için oldukça önemlidir. Bu aşamadan sonra OSB'lerimize düşen görev OKA'nın sağladığı mali desteği israf etmeden, en verimli şekilde kullanmak ve OSB'lerin altyapısını iyileştirerek, marka değerlerini artırmaktır. Ülkemizdeki üretimi, sanayiyi ve istihdamı her zaman destekleyen ve ülkemizin gelişmesi için bizlere hedefler gösteren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve bu topraklara değer katan herkese teşekkür ediyorum."

Masatlı'nın verdiği bilgilerin ardından Amasya, Merzifon, Suluova Karma OSB ile Suluova Besi OSB'nin Yönetim Kurulu Başkanları ile OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin tarafından Mali Destek Protokolleri imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan