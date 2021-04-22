Amasya'da 6,5 milyon liralık OKA destekli projelerin sözleşmeleri imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amasya'da 6,5 milyon liralık OKA destekli projelerin sözleşmeleri imzalandı

Amasya'da 6,5 milyon liralık OKA destekli projelerin sözleşmeleri imzalandı
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'da, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli 6,5 milyon liralık projelerin sözleşmelerinin imzalandığı belirtildi.

Amasya'da, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli 6,5 milyon liralık projelerin sözleşmelerinin imzalandığı belirtildi.

Vali Mustafa Masatlı başkanlığında Amasya Valiliğinde gerçekleşen törende imzalanan projeler ile Amasya Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Merzifon OSB ve Suluova OSB'de 6,5 milyon liralık altyapı geliştirme yatırımları desteklenecek.

Vali Masatlı, il genelinde sanayi sektörünün gelişmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

OKA'nın sağladığı mali desteği israf etmeden OSB'lerin altyapısını iyileştirerek, marka değerlerini artırmayı hedeflediklerini anlatan Masatlı, şunları söyledi:

"Mali destek programında en büyük payı Amasya almıştır. OKA'ya üye dört ilin toplam nüfusunun yüzde 11'i ilimizde yaşamaktayken, mali destek programında aldığımız pay ise yüzde 28'dir. Bu durum Amasya sanayisi için oldukça önemlidir. Bu aşamadan sonra OSB'lerimize düşen görev OKA'nın sağladığı mali desteği israf etmeden, en verimli şekilde kullanmak ve OSB'lerin altyapısını iyileştirerek, marka değerlerini artırmaktır. Ülkemizdeki üretimi, sanayiyi ve istihdamı her zaman destekleyen ve ülkemizin gelişmesi için bizlere hedefler gösteren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve bu topraklara değer katan herkese teşekkür ediyorum."

Masatlı'nın verdiği bilgilerin ardından Amasya, Merzifon, Suluova Karma OSB ile Suluova Besi OSB'nin Yönetim Kurulu Başkanları ile OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin tarafından Mali Destek Protokolleri imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

Kovid-19 ahşap evlere olan ilgiyi arttırdı, talebe yetişemiyorlar
Kovid-19 ahşap evlere olan ilgiyi arttırdı, talebe yetişemiyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Vedat Bilgin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Sergen İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Amasya'da 6,5 milyon liralık OKA destekli projelerin sözleşmeleri imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:35:13. #1.16#

title