Amasya'da 550 litre sahte içki ele geçirildi
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Amasya'da 550 litre sahte içki ele geçirildi

Amasya'da 550 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

24.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:04
Amasya'da 550 litre sahte içki ele geçirildi

'da 550 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.


İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uygur köyünde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen 3 adrese operasyon düzenleyen jandarma, 550 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği buldu.

Ele geçirilen içkiler, jandarma ekiplerince imha edilirken, bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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