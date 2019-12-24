Amasya'da 550 litre sahte içki ele geçirildi
Amasya'da 550 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Amasya'da 550 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uygur köyünde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen 3 adrese operasyon düzenleyen jandarma, 550 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği buldu.
Ele geçirilen içkiler, jandarma ekiplerince imha edilirken, bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.