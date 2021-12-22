Amasya'da 500 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya'da 500 litre sahte içki ele geçirildi

Amasya'da 500 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Murat Demirci - Haberler | Güncel

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis ekiplerince 500 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis ekiplerince 500 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ürettiği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan takip sonucunda, Muammer K. (58) ile Erdal A'nın (53) kaçak alkol üretip sattığı bilgisine ulaşıldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şahısların ev, araç ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, varillere fıçılanmış 400 litre, şişelere doldurulmuş 100 litre sahte içki, çok sayıda içki şişesi ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Amasya'da 500 litre sahte içki ele geçirildi

Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

AA / Murat Demirci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title