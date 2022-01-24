AMASYA'DA 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA TEHLİKELİ KAR TEMİZLİĞİ

AMASYA (DHA) - AMASYA'da 5 katlı bir binanın çatısında kar temizliği yapan 2 kişinin tehlikeli anları yürekleri ağza getirdi. Amasya'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kurşunlu Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısına çıkan 2 kişi kar temizleme çalışması yaptı. Hiçbir önlem almadan çatıda çalışanlar, yürekleri ağza getirdi. Kar temizliğini tamamlayan 2 kişi daha sonra çatıdan indi. Çatıda tehlikeli kar temizliği bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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