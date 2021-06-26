Amasya'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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Amasya'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı Amasya'da Irak uyrukluların kaldığı 4 katlı bir binada yangın çıktı.

Amasya'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

AMASYA - Amasya'da Irak uyrukluların kaldığı 4 katlı bir binada yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bahçeleriçi Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yağan yağmura rağmen artan alevlere Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Alevleri söndürmek için ek ekiplerde bölgeye sevk edildi. Bir saati aşkın sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken büyük çaplı maddi zarar oluştu. Binada kalan Irak uyruklular eşyalarının küle döndüğü yangını endişeyle takip etti. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yangın yerine gelen Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut da söndürme çalışmalarını takip edip bilgi aldı.

Orman İşletme Müdürlüğü ve polis TOMA'sının da müdahale ettiği yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Amasya'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Amasya'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Amasya'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Amasya'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Amasya'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Amasya'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Amasya'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Amasya'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Amasya'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Amasya'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Amasya'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Amasya'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

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