Amasya'da 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Amasya ve Çorum'da evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2'si kadın 4 zanlı tutuklandı.
Amasya ve Çorum'da evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2'si kadın 4 zanlı tutuklandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezinde birçok evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin hırsızlık yapılan bölgelerdeki incelemesiyle kimliği belirlenen 2'si kadın 4 şüpheli, Çorum kent merkezinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.