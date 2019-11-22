Amasya'da 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

22.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:42

Amasya ve Çorum'da evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2'si kadın 4 zanlı tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezinde birçok evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin hırsızlık yapılan bölgelerdeki incelemesiyle kimliği belirlenen 2'si kadın 4 şüpheli, Çorum kent merkezinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA