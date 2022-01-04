Amasya'da 4 bin 200 makaron ele geçirildi - Haberler
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Amasya'da 4 bin 200 makaron ele geçirildi

Amasya'da 4 bin 200 makaron ele geçirildi
AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya'da jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 4 bin 200 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 14 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

AMASYA (AA) - Amasya'da jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 4 bin 200 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 14 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suluova ilçesinde ikamet eden bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Aramalarda, 3 bin 400'ü tütünle doldurulmuş toplam 4 bin 200 bandrolsüz makaron, 14 kilogram kaçak tütün, makaron doldurma makineleri ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

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